在波兰，PKO BP银行向可能受到Autopay公司网络安全事件影响的客户发送了短信和电子邮件。银行在信息中说明了已采取的安全措施，以及如何冻结银行卡并申请新卡，RMF24报道。

加强交易监控

PKO BP传播部门代表阿内塔·斯特尔尼克-哈贝尔表示，该银行已从Visa和Mastercard支付系统获得有关一起涉及支付卡数据事件的信息。根据这些数据，银行确定了可能受到该情况影响的银行卡。

PKO BP针对这些银行卡采取了额外保护措施并加强监控。该银行代表表示，客户在进行网上支付时，可能会被要求通过3D Secure服务额外确认交易。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于Autopay事件已知的信息

11月11日，Autopay报告了一起网络攻击。该公司称，该事件可能涉及付款人的电子邮件地址、手机账户充值交易中的电话号码、IP地址，以及用于付款的支付卡数据。该公司向可能受到数据安全漏洞影响的人发送了通知。

PKO BP指出，可在移动应用程序或网上银行中冻结现有银行卡并申请新卡。新卡信息会立即在应用程序中显示：可将其添加至Apple Pay或Google Pay，并用于通过手机或互联网购物。

其他波兰金融机构和服务也针对该事件采取了措施。特别是，BGK表示已冻结可能受该事件影响的用户银行卡，并提供免费更换。BNP Paribas加强了对银行卡交易的监控，而Pekao则宣布采取额外保护措施，并向相关银行卡持有人发送个别通知。

关注我们在