У Польщі банк PKO BP надіслав SMS та електронні листи клієнтам, яких міг стосуватися інцидент у сфері кібербезпеки в компанії Autopay. У повідомленнях банк пояснив, які заходи безпеки застосував, а також як заблокувати картку й замовити нову, повідомляє RMF24.

Посилений контроль операцій

Представниця департаменту комунікацій PKO BP Анета Стирнік-Хабер повідомила, що банк отримав інформацію про інцидент, пов’язаний із даними платіжних карток, від платіжних систем Visa та Mastercard. На основі цих даних у банку визначили картки, яких потенційно може стосуватися ситуація.

PKO BP запровадив додаткові заходи захисту та посилений моніторинг таких карток. За словами представниці банку, під час інтернет-платежів клієнтів можуть попросити додатково підтвердити операцію через сервіс 3D Secure.

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Що відомо про інцидент в Autopay

11 листопада Autopay повідомила про кібератаку. За інформацією компанії, інцидент міг стосуватися адрес електронної пошти платників, номерів телефонів у разі операцій із поповнення мобільного рахунку, IP-адрес, а також даних платіжної картки, використаної для оплати. Компанія надсилала сповіщення людям, яких могло стосуватися порушення безпеки даних.

У PKO BP зазначили, що заблокувати чинну картку та замовити нову можна в мобільному застосунку або інтернет-банкінгу. Дані нової картки одразу доступні в застосунку: її можна додати до Apple Pay або Google Pay і використовувати для покупок телефоном чи в інтернеті.

Заходів у зв’язку з інцидентом також вжили інші польські фінансові установи та сервіси. Зокрема, BGK повідомив про блокування карток користувачів, яких міг стосуватися інцидент, із безкоштовною заміною. BNP Paribas посилив моніторинг карткових операцій, а Pekao заявив про додаткові захисні заходи та індивідуальні повідомлення для власників відповідних карток.

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