Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, в видеообращениях объявили об официальном запуске практического этапа совместного проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»).

Инициатива направлена на разблокирование коммуникаций и создание бесперебойного мультимодального транзитного сообщения на Южном Кавказе на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран региона.

По словам Пашиняна, начало работ стало стартом крупнейшей экономической программы в истории Армении со времени обретения независимости. Дональд Трамп, со своей стороны, поздравил армянского премьера с «смелым лидерством» на пути к прекращению более чем 35-летнего конфликта с Азербайджаном, напомнив о подписании мирного соглашения в Белом доме в прошлом году.

Американский президент также объявил о создании новой компании «TRIPP Development Company», которая будет развивать торговые, энергетические и пассажирские маршруты в регионе. Кроме того, Трамп поблагодарил Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева за сотрудничество и выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира, а также пригласил главу правительства Армении в Белый дом в следующем году во время его визита в Вашингтон на Национальный молитвенный завтрак.

Источник: panorama.

В Армении начались подготовительные проектные работы по торговому коридору TRIPP, хотя операционное соглашение с США ещё не завершено, а компания-оператор TRIPP Development ещё не зарегистрирована.

Строительство транспортного коридора TRIPP через территорию Армении, который должен соединить основную часть Азербайджана с его Нахичеванским эксклавом, планируется начать в 2027 году. Ранее начало работ ожидалось до конца 2026 года.

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