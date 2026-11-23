W stolicy Belgii odbyła się zakrojona na szeroką skalę akcja protestacyjna przeciwko reformom rządowym. Według szacunków policji w marszu wzięło udział około 50 tysięcy osób, podczas gdy związki zawodowe podają liczbę 70 tysięcy uczestników.

W poniedziałek, 23 listopada, dziesiątki tysięcy demonstrantów przemaszerowało ulicami Brukseli na wezwanie związków zawodowych.

Domagali się przyspieszenia negocjacji budżetowych i sprzeciwiali się planowanym zmianom, w szczególności reformie emerytalnej.

W akcji wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, młodzież i emeryci. To już druga zakrojona na szeroką skalę demonstracja, podczas której domagano się od władz ponownego rozpatrzenia kierunku reform.

Źródło: Le Soir.

W Belgii w poniedziałek, 23 listopada, odwołano wszystkie loty z krajowych lotnisk, a funkcjonowanie transportu publicznego zostało znacznie ograniczone z powodu ogólnokrajowej demonstracji związków zawodowych w Brukseli.

Studenci i młodzi pracownicy w ponad 20 krajach Europy wyszli na ulice, organizując skoordynowane protesty przeciwko wzrostowi kosztów życia i cen mieszkań, pogorszeniu warunków nauki oraz zwiększeniu wydatków na wojsko.

W Niemczech, w przeddzień zaplanowanych na piątek akcji ruchu „Gen Z regelt”, politycy kilku partii wyrazili poparcie dla protestów młodzieży. Wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej CDU/CSU, Anya Weisgerber, stwierdziła, że młodzi ludzie mają prawo otwarcie wyrażać swoje obawy i oczekiwania.

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