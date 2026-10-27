В Турции задержали 85 человек по делу о поджогах Starlink в Польше

В Турции задержали 85 человек в ходе масштабной операции против преступной группировки «Далтонс». Её подозревают в причастности к поджогам объектов Starlink в Польше. Рейды прошли сразу в 30 провинциях страны, а среди задержанных — 35 несовершеннолетних.

Во вторник, 27 октября, турецкая полиция провела масштабную операцию против группировки Daltons, действующей преимущественно из Стамбула. Правоохранители задержали 85 человек, подозреваемых в связях с этой сетью. Операцию координировала прокуратура Стамбула. Следователи проверяли информацию о возможной подготовке нападений и выявляли людей, которых могли привлекать к преступной деятельности. После этого полиция провела обыски и задержания в разных частях страны.

По версии следствия, участники группировки могли вербовать людей через социальные сети. Затем их добавляли в группы в WhatsApp, где они получали указания относительно будущих нападений. Правоохранители считают, что таким образом организаторы могли привлекать к преступлениям новых исполнителей и координировать их действия на расстоянии. Задержанных должны допросить, чтобы выяснить, какую роль каждый из них мог играть в деятельности сети. В то же время само задержание не означает, что причастность всех этих людей к преступлениям уже доказана.

Что связывает группировку с поджогами объектов Starlink в Польше

Особое внимание следователи уделяют возможной причастности Daltons к поджогам объектов Starlink в Польше. Эта компания обеспечивает доступ к интернету через спутниковую сеть. Её оборудование используется в разных странах, в частности там, где обычное подключение к интернету ограничено или недоступно. Информация о возможных связях между подозреваемыми и группировкой появилась на фоне расследований в Германии и Польше. Ранее в Германии задержали двух граждан Турции на основании европейских ордеров на арест, выданных по запросу польской стороны.

На возможные связи этих мужчин с «Далтонс» обратили внимание журналисты немецкого издания Der Spiegel и общественной телерадиокомпании ARD. Эти расследования стали одним из направлений, которые помогли привлечь внимание к деятельности группировки. Однако важно различать подозрения и доказанные факты. Наличие связей с криминальной сетью само по себе не доказывает участия конкретного человека в поджогах. Обстоятельства возможных диверсий и роль подозреваемых должны установить следователи и суды.

Кто руководит «Далтонс» и почему группировку разыскивают

По данным турецких следователей, вероятным лидером группировки является Бераткан Гекдемир, известный под именем Кан Далтон. Его разыскивают по так называемому красному уведомлению Интерпола. Такой механизм используется для международного розыска лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, и для их возможного задержания с последующим рассмотрением вопроса об экстрадиции.

Турецкие правоохранители полагают, что Гекдемир может руководить сетью из России. По их данным, в 2024 году его задержали на российской территории, но не передали Турции, несмотря на запросы Анкары. В то же время информация о месте, откуда якобы руководит группировкой, основана на данных турецкой стороны. Её следует рассматривать именно как версию следствия, а не как независимо установленный факт.

Турецкие прокуроры связывают «Далтонс» с рядом тяжких преступлений. Среди них — убийства, вооруженные нападения, вымогательство и торговля наркотиками. Следствие проверяет деятельность сети и возможные связи между ее участниками в разных странах.

Турция заморозила активы сотен подозреваемых

Борьба с группировкой продолжается не только за счет задержаний. В августе турецкие власти сообщили о замораживании активов, связанных с 399 подозреваемыми в рамках расследования деятельности «Daltons». Такие меры призваны ограничить возможности подозреваемых распоряжаться средствами и имуществом, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Финансовые ограничения также могут помочь следователям выяснить, как организованная группировка получала деньги и распределяла их между участниками.

Новая операция стала еще одним этапом расследования деятельности сети. Турецкие правоохранители продолжают выявлять возможных участников и проверять их связи. Отдельное направление расследования касается подозрений в поджогах объектов Starlink в Польше и возможной координации преступлений между разными странами. По данным издания Turkish Minute, среди задержанных было 35 несовершеннолетних.

Тысячи людей в Стамбуле и Анкаре вышли на акции протеста против того, что они называют усилением давления на журналистов и независимые СМИ в Турции. Участники протестов выступали против арестов журналистов, закрытия СМИ и назначения государственных администраторов, сообщает Taipei Times.

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