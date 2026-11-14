教皇良十四世在秘鲁奇克拉约主教座堂为无原罪圣母玛利亚雕像加冕。圣母玛利亚是当地教区的主保。这场仪式在这位教宗此前开始其主教职务的城市举行，Polsat News报道。

重返奇克拉约的个人之旅

良十四世在讲道中感谢上帝让他能够再次与信众相聚，并指出，这座主教座堂见证了他在奇克拉约教区担任主教时牧职的最初步伐。教皇还对与该市居民共同度过的岁月表达了感谢。

他称其原教区的信众为他所珍爱的奇克拉约土地上的儿女，并呼吁他们作为一个天主大家庭共同前行。教宗表示，这样的世界应以爱、怜悯、宽恕和对正义的追求为标志。

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呼吁和平与团结

良十四世表示，由于暴力蔓延以及许多人的苦难，人们至今仍面临不确定性。同时，他强调，即使在希望和信任减弱的时期，天主的恩赐仍继续照亮人们。

在向无原罪圣母玛利亚祈祷时，教皇回忆说，正是在她身边，他学习成为奇克拉约的牧者，走访教区的村庄和城镇，了解当地居民的需要。他将自己的生命、作为圣伯多禄继承人的职务以及当地天主子民托付给她的护佑，并祈祷基督徒成为和平与和解的建设者。

数千人聚集在奇克拉约中央广场的主教座堂周围。这场活动是为迎接这位前主教到来而举行的大型城市庆祝活动的第二天。

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