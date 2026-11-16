В Польше с 1 января 2027 года изменятся правила оформления больничных для людей, работающих в нескольких местах. Как сообщает RMF24, врач сможет выдать листок нетрудоспособности только по одному страховому основанию. Работник сам будет выбирать, какое именно место работы охватит больничный.

Больничный для одного места работы

Новые правила будут касаться, в частности, людей, которые совмещают несколько трудовых договоров или работают по трудовому договору и договору поручения. Если состояние здоровья не позволяет выполнять обязанности в одной компании, но дает возможность работать по другому договору, больничный будут оформлять только для той работы, которую человек не может выполнять из-за болезни.

Например, если работник не может работать по трудовому договору, но его состояние позволяет выполнять задачи по договору поручения, листок нетрудоспособности будет касаться только трудового договора. Люди, имеющие несколько мест работы, также будут сообщать плательщику пособия, по какому страховому основанию они используют больничный.

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Проверки и первый день болезни

RMF24 также пишет, что с 2026 года проверки использования больничных стали более детальными. Работодатели, имеющие до 20 сотрудников, могут самостоятельно проверять, не выполняет ли работник во время больничного работу, приносящую доход, и не совершает ли действий, замедляющих выздоровление.

В то же время не любая активность во время болезни будет означать потерю выплат. Пособие может быть утрачено, если работник фактически работает или вредит процессу лечения, например ведет предпринимательскую деятельность. По данным издания, отдельный ответ на рабочее электронное письмо или ответ на телефонный звонок не будут считаться работой, приносящей доход.

Изменился и порядок учета первого дня больничного: его засчитывают в период выплаты пособия независимо от того, полагается ли за этот день полное или частичное вознаграждение.

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