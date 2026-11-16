自2027年1月1日起，波兰将改变为在多个工作地点工作的人员开具病假证明的规则。据RMF24报道，医生将只能根据一个保险依据开具丧失工作能力证明。员工将自行选择病假涵盖哪一处工作地点。

仅适用于一个工作地点的病假

新规则尤其将适用于同时签订多份劳动合同，或同时依据劳动合同和委托合同工作的人士。如果健康状况不允许在一家公司履行职责，但允许依据另一份合同工作，则病假只会为因病无法从事的那份工作开具。

例如，如果员工无法依据劳动合同工作，但其身体状况允许其依据委托合同完成任务，那么丧失工作能力证明将只适用于劳动合同。拥有多个工作地点的人员还将告知福利支付方，他们依据哪一项保险依据使用病假。

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检查与患病第一天

RMF24还写道，自2026年起，对病假使用情况的检查变得更加详细。拥有不超过20名员工的雇主可以自行核查员工是否在病假期间从事带来收入的工作，以及是否实施了延缓康复的行为。

与此同时，并非患病期间的每项活动都会导致失去福利。如果员工实际上在工作，或损害治疗过程，例如经营商业活动，则可能失去福利。该媒体称，单独回复一封工作电子邮件或接听一个电话，不会被视为带来收入的工作。

病假第一天的计算方式也发生了变化：无论该日应获得全额还是部分报酬，这一天都会计入福利支付期间。

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