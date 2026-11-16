W Polsce od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady wystawiania zwolnień lekarskich dla osób pracujących w kilku miejscach. Jak informuje RMF24, lekarz będzie mógł wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy tylko z jednego tytułu ubezpieczenia. Pracownik sam wybierze, którego miejsca pracy będzie dotyczyć zwolnienie.

Zwolnienie lekarskie dla jednego miejsca pracy

Nowe zasady będą dotyczyć w szczególności osób łączących kilka umów o pracę albo pracę na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Jeśli stan zdrowia nie pozwala wykonywać obowiązków w jednej firmie, ale umożliwia pracę na podstawie innej umowy, zwolnienie lekarskie będzie wystawiane wyłącznie dla pracy, której dana osoba nie może wykonywać z powodu choroby.

Na przykład, jeśli pracownik nie może pracować na podstawie umowy o pracę, ale jego stan pozwala mu wykonywać zadania na podstawie umowy zlecenia, zaświadczenie o niezdolności do pracy będzie dotyczyć wyłącznie umowy o pracę. Osoby mające kilka miejsc pracy będą także informować płatnika świadczenia, z którego tytułu ubezpieczenia korzystają ze zwolnienia lekarskiego.

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Kontrole i pierwszy dzień choroby

RMF24 pisze również, że od 2026 roku kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich stały się bardziej szczegółowe. Pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników mogą samodzielnie sprawdzać, czy pracownik podczas zwolnienia nie wykonuje pracy przynoszącej dochód i czy nie podejmuje działań opóźniających powrót do zdrowia.

Jednocześnie nie każda aktywność podczas choroby będzie oznaczać utratę świadczeń. Świadczenie może zostać utracone, jeśli pracownik faktycznie pracuje albo szkodzi procesowi leczenia, na przykład prowadząc działalność gospodarczą. Według portalu pojedyncza odpowiedź na służbowy e-mail lub odebranie telefonu nie będą uznawane za pracę przynoszącą dochód.

Zmienił się również sposób rozliczania pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego: jest on zaliczany do okresu wypłaty świadczeń niezależnie od tego, czy za ten dzień przysługuje pełne czy częściowe wynagrodzenie.

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