Сент-Китс и Невис закрывает программу «золотых паспортов» после 42 лет работы

Правительство Сент-Китс и Невис приняло решение постепенно прекратить действие программы получения гражданства в обмен на инвестиции, действовавшей с 1984 года. Премьер-министр страны Терранс Дрю объявил об этом 13 ноября 2026 года, объяснив решение необходимостью сохранить международное доверие, безвизовый доступ в другие государства и стабильность национальной банковской системы.

По словам главы правительства, страна уже уведомила европейских партнеров о намерении отказаться от этой программы. Ее постепенное сворачивание будет происходить в рамках переходного периода, согласованного с Европейским Союзом. Инициатива Сент-Китс и Невис была старейшей в мире программой такого рода.

Как «золотые паспорта» повлияли на экономику страны

Программа гражданства за инвестиции была запущена после обретения страной независимости. Ее правовой основой стали конституция 1983 года и закон, принятый в 1984 году.

Изначально инициатива имела ограниченные масштабы, однако после мирового финансового кризиса 2008 года и закрытия национальной сахарной промышленности её роль в экономике значительно возросла.

В период с 2008 по 2025 год программа принесла государству около 6,5 млрд восточнокарибских долларов. Это составляло примерно половину всех поступлений в федеральный бюджет. Средства направлялись на строительство дорог, школ и доступного жилья, возведение новой средней школы в столице Бастере, а также на восстановление экономики после пандемии.

Одновременно с расширением программы обострились проблемы с контролем за её работой. Премьер-министр Терранс Дрю заявил, что системные нарушения и недостатки в управлении поставили под угрозу репутацию страны.

Массовые нарушения и попытки реформировать программу

Среди проблем глава правительства назвал агрессивное занижение стоимости инвестиций, начавшееся в 2017 году, а также злоупотребления при реализации проекта строительства тюрьмы в 2021 году.

По его словам, в рамках этой инициативы незаконно распределили более 5000 квот на получение гражданства по цене 60 тысяч долларов вместо установленного законом минимума в 175 тысяч долларов. Кроме того, тысячи заявок, не прошедших надлежащей проверки, попали в международные каналы. Это вызвало обеспокоенность иностранных партнеров по поводу безопасности и создало риски для сохранения безвизового режима.

После прихода к власти в августе 2022 года администрация Дрю приступила к масштабной реформе системы. В стране были созданы независимые надзорные органы, введена уголовная ответственность за занижение стоимости инвестиций и повышен минимальный порог вложений до 250 тысяч долларов США.

Также был учрежден регулирующий орган по вопросам гражданства за инвестиции стран Восточного Карибского бассейна (SIRA). В рамках реформ ужесточили проверку претендентов на гражданство и ввели обязательный сбор биометрических данных. Все лица, получившие гражданство по этой программе, должны пройти соответствующую регистрацию до июля 2027 года.

Эти меры помогли сохранить безвизовые поездки в Великобританию и европейские страны, а также частично восстановить безвизовый доступ в Канаду. Однако дальнейшие изменения в европейском законодательстве поставили под сомнение будущее самой программы.

Почему страна решила отказаться от «золотых паспортов»

В декабре 2025 года Европейский Союз принял новое законодательство, согласно которому наличие программ гражданства за инвестиции стало основанием для отмены безвизового въезда в Шенгенскую зону.

В июне 2026 года Европейская комиссия официально предложила Сент-Китс и Невис начать переговоры о постепенном прекращении такой практики.

Премьер-министр Терранс Дрю подчеркнул, что отказ от предложения ЕС мог бы создать экзистенциальную угрозу для экономики страны. Сохранение безвизового режима и доверия международных партнеров, по его словам, стало важнее, чем дальнейшее функционирование программы, которая на протяжении десятилетий обеспечивала значительную часть бюджетных поступлений.

Источник: St Vincent Times

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