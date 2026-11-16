圣基茨和尼维斯在运行42年后终止“黄金护照”计划

圣基茨和尼维斯政府决定逐步终止自1984年起实施的投资入籍计划。 该国总理特伦斯·德鲁于2026年11月13日宣布了这一决定，并解释称此举旨在维护国际信誉、保持与其他国家的免签往来以及保障国家银行体系的稳定。

据政府首脑称，该国已向欧洲合作伙伴通报了终止该计划的意向。该计划的逐步终止将在与欧盟协商确定的过渡期内进行。 圣基茨和尼维斯的这一计划是全球同类项目中历史最悠久的。

“黄金护照”如何影响该国经济

该投资入籍计划是在该国独立后启动的。其法律依据是1983年宪法和1984年通过的一项法律。

该计划最初规模有限，但在2008年全球金融危机及国内制糖业关闭后，其在国民经济中的作用显著增强。

在2008年至2025年期间，该计划为国家带来了约65亿东加勒比元。这约占联邦预算总收入的一半。 这些资金被用于修建道路、学校和经济适用房，在首都巴斯特里新建一所中学，以及疫情后的经济复苏。

然而，随着该计划的扩大，对其运作的监管问题也日益凸显。总理特伦斯·德鲁表示，系统性的违规行为和管理缺陷已危及该国的声誉。

大规模违规行为与改革计划的尝试

政府首脑列举的问题包括：自2017年开始的投资成本严重低报，以及2021年监狱建设项目实施过程中的滥用职权行为。

据他称，在此项计划框架下，超过5000个入籍配额被非法分配，每个配额定价为6万美元，而非法律规定的17.5万美元最低标准。 此外，数千份未经适当审查的申请被转入国际渠道。这引发了外国合作伙伴对安全问题的担忧，并给维持免签制度带来了风险。

德鲁政府于2022年8月上台后，立即启动了该体系的大规模改革。 该国成立了独立的监管机构，对低报投资额的行为规定了刑事责任，并将最低投资门槛提高至25万美元。

此外，还成立了东加勒比海国家投资入籍监管局（SIRA）。作为改革的一部分，加强了对入籍申请人的审查，并实施了强制性生物识别数据采集。 所有通过该计划获得公民身份的人士，必须在2027年7月前完成相应登记。

这些措施有助于维持前往英国和欧洲国家的免签旅行，并部分恢复了前往加拿大的免签待遇。然而，欧洲立法的后续变化使该计划本身的未来蒙上了阴影。

该国为何决定放弃“黄金护照”

2025年12月，欧盟通过了一项新立法，根据该立法，实施投资入籍计划将成为取消申根区免签入境资格的依据。

2026年6月，欧盟委员会正式提议圣基茨和尼维斯就逐步终止此类做法展开谈判。

总理特伦斯·德鲁强调，若拒绝欧盟的提议，可能会对该国经济构成生存威胁。 他表示，维持免签制度和国际合作伙伴的信任，比该计划的继续运作更为重要——该计划数十年来一直为国家预算收入提供了相当大一部分。

来源：《圣文森特时报》

值得一提的是，阿根廷正准备以50万美元的价格出售公民身份。

放弃美国护照可能会导致被禁止入境美国。

在美国，2026年前八个月获批的入籍申请数量与2025年同期相比下降了72%。

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