Saint Kitts i Nevis likwiduje program „złotych paszportów” po 42 latach funkcjonowania

Rząd Saint Kitts i Nevis podjął decyzję o stopniowym wycofaniu programu uzyskiwania obywatelstwa w zamian za inwestycje, który funkcjonował od 1984 roku. Premier kraju, Terrence Drew, ogłosił to 13 listopada 2026 roku, uzasadniając tę decyzję koniecznością zachowania międzynarodowego zaufania, bezwizowego dostępu do innych państw oraz stabilności krajowego systemu bankowego.

Według szefa rządu kraj poinformował już europejskich partnerów o zamiarze rezygnacji z tego programu. Jego stopniowe wycofywanie będzie odbywać się w ramach okresu przejściowego uzgodnionego z Unią Europejską. Inicjatywa Saint Kitts i Nevis była najstarszym na świecie programem tego typu.

Jak „złote paszporty” wpłynęły na gospodarkę kraju

Program obywatelstwa w zamian za inwestycje został uruchomiony po uzyskaniu przez kraj niepodległości. Jego podstawą prawną stała się konstytucja z 1983 roku oraz ustawa uchwalona w 1984 roku.

Początkowo inicjatywa miała ograniczony zasięg, jednak po światowym kryzysie finansowym z 2008 roku i zamknięciu krajowego przemysłu cukrowniczego jej rola w gospodarce znacznie wzrosła.

W latach 2008–2025 program przyniósł państwu około 6,5 mld dolarów wschodniokaraibskich. Stanowiło to około połowy wszystkich wpływów do budżetu federalnego. Środki przeznaczano na budowę dróg, szkół i tanich mieszkań, wzniesienie nowej szkoły średniej w stolicy, Busteri, a także na odbudowę gospodarki po pandemii.

Jednocześnie wraz z rozszerzeniem programu nasiliły się problemy z kontrolą nad jego funkcjonowaniem. Premier Terrence Drew oświadczył, że systemowe naruszenia i niedociągnięcia w zarządzaniu zagroziły reputacji kraju.

Masowe naruszenia i próby zreformowania programu

Wśród problemów szef rządu wymienił agresywne zaniżanie wartości inwestycji, które rozpoczęło się w 2017 roku, a także nadużycia podczas realizacji projektu budowy więzienia w 2021 roku.

Według niego w ramach tej inicjatywy bezprawnie przyznano ponad 5 000 kwot na uzyskanie obywatelstwa po cenie 60 tysięcy dolarów zamiast ustalonego ustawowo minimum w wysokości 175 tysięcy dolarów. Ponadto tysiące wniosków, które nie przeszły odpowiedniej weryfikacji, trafiły do kanałów międzynarodowych. Wywołało to niepokój partnerów zagranicznych w kwestii bezpieczeństwa i stworzyło zagrożenie dla utrzymania ruchu bezwizowego.

Po objęciu władzy w sierpniu 2022 roku administracja Drew rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę reformę systemu. W kraju utworzono niezależne organy nadzorcze, wprowadzono odpowiedzialność karną za zaniżanie wartości inwestycji oraz podwyższono minimalny próg inwestycji do 250 tysięcy dolarów amerykańskich.

Utworzono również organ regulacyjny ds. obywatelstwa w zamian za inwestycje w krajach Wschodniego Basenu Karaibskiego (SIRA). W ramach reform zaostrzono weryfikację osób ubiegających się o obywatelstwo oraz wprowadzono obowiązkowe gromadzenie danych biometrycznych. Wszystkie osoby, które uzyskały obywatelstwo w ramach tego programu, muszą przejść odpowiednią rejestrację do lipca 2027 roku.

Środki te pomogły zachować możliwość bezwizowych podróży do Wielkiej Brytanii i krajów europejskich, a także częściowo przywrócić bezwizowy dostęp do Kanady. Jednak dalsze zmiany w europejskim prawodawstwie poddały w wątpliwość przyszłość samego programu.

Dlaczego kraj zdecydował się zrezygnować z „złotych paszportów”

W grudniu 2025 roku Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, zgodnie z którymi istnienie programów obywatelstwa w zamian za inwestycje stało się podstawą do zniesienia ruchu bezwizowego do strefy Schengen.

W czerwcu 2026 roku Komisja Europejska oficjalnie zaproponowała Saint Kitts i Nevis rozpoczęcie negocjacji w sprawie stopniowego wycofania tej praktyki.

Premier Terrence Drew podkreślił, że odrzucenie propozycji UE mogłoby stanowić zagrożenie egzystencjalne dla gospodarki kraju. Utrzymanie ruchu bezwizowego i zaufania partnerów międzynarodowych, jak stwierdził, stało się ważniejsze niż dalsze funkcjonowanie programu, który przez dziesięciolecia zapewniał znaczną część dochodów budżetowych.

Źródło: St Vincent Times

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