Европейский форум оборонных инноваций в Гааге расширяется

После второго проведения Европейского форума оборонных инноваций (EDIF) в Гааге организаторы планируют расширить мероприятие до недельного формата. Программу планируется дополнить демонстрациями оборонных разработок на суше и на воде, а также хакатоном для молодых инженеров.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге рассказал организатор EDIF Валерий Мотылев.

«Прежде всего хотел бы отметить, что в этом году было подписано до 10 меморандумов о сотрудничестве с участием украинских компаний и европейских и международных оборонных ассоциаций. Мы растем: выставка и сам форум стали втрое масштабнее по сравнению с прошлым годом. За день до официального открытия форума мы организовали демонстрационный день, в ходе которого украинские производители представили свою продукцию представителям Министерства обороны Нидерландов, нидерландского оборонно-промышленного комплекса и военным. В следующем году мы планируем сделать мероприятие еще более масштабным. Хотим создать площадку, где украинские, нидерландские и другие европейские производители смогут продемонстрировать свои разработки и продукцию как на суше, так и на воде. Также планируем, чтобы это была целая неделя. Кроме того, хотим провести хакатон, в ходе которого молодые инженеры и разработчики смогут совместно искать и предлагать инновационные решения для оборонной промышленности и ИТ-сферы», — сказал он.

По словам организатора, украинский опыт разработки и применения оборонных технологий вызывает все больший интерес у европейских производителей, ведь украинские компании имеют непосредственную обратную связь с фронтом и могут быстро совершенствовать свои системы в соответствии с изменениями на поле боя. Сотрудничество с европейскими партнерами позволяет не только развивать совместные технологические проекты, но и укреплять оборонный потенциал.

«Главной мотивацией нашей команды, которая инициировала форум, стала полномасштабная война России против Украины и необходимость обеспечивать украинские Силы обороны необходимым оборудованием и технологическими решениями. Наша основная цель — обеспечить бесперебойные поставки всего необходимого оборудования и продукции для нужд Министерства обороны Украины, которые сегодня, прежде всего, спасают жизни людей», — подчеркнул он.

Мотилев также отметил, что во время форума общался со многими нидерландскими и европейскими производителями, в частности с компаниями из Великобритании и Латвии. По его словам, партнеров привлекает ориентация украинских разработчиков на практический результат и быстрое принятие решений.

«Украинские производители не начинают с длительных диалогов и многочисленных встреч — они сразу переходят к решению конкретных задач. У нас нет времени на долгие совещания. Мы максимально мотивированы и работаем на результат», — говорит организатор EDIF.

По его словам, одним из главных преимуществ украинских компаний является прямая обратная связь с фронта. Это позволяет оперативно выявлять недостатки систем, совершенствовать их и адаптировать к новым условиям применения. Такой опыт, считает спикер, может быть полезен и для других европейских стран.

Отдельно он отметил, что «инновационный цикл в Украине очень короткий: мы развиваемся, но в то же время развиваются и системы противника. На каждое средство воздействия появляется средство противодействия. Поэтому европейским компаниям важно получать актуальную информацию непосредственно с поля боя от военных и постоянно учитывать её при модернизации своих систем».

Комментируя рост интереса НАТО и европейских партнеров к украинской экспертизе, Мотилев подчеркнул, что Украина и в дальнейшем нуждается в помощи для защиты своего воздушного пространства. В то же время совместная работа над оборонными технологиями позволяет совместить поддержку Украины с использованием её практического опыта для укрепления безопасности партнёров.

«Мы благодарны нашим партнерам за помощь, в частности Нидерландам, которые являются одной из ведущих стран по объемам поддержки наших Вооруженных сил финансированием и средствами. Мы совместно работаем над созданием систем, которые помогут защищать небо и максимально эффективно уничтожать средства поражения противника», — подчеркнул Мотилев.

Источник: Укринформ

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