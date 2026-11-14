Europejskie Forum Innowacji Obronnych w Hadze rozszerza swoją działalność

Po drugiej edycji Europejskiego Forum Innowacji Obronnych (EDIF) w Hadze organizatorzy planują rozszerzyć wydarzenie do tygodniowego formatu. Program ma zostać uzupełniony o prezentacje rozwiązań z zakresu obronności na lądzie i na wodzie, a także o hackathon dla młodych inżynierów.

O tym w ekskluzywnym komentarzu dla korespondenta Ukrinformu w Hadze opowiedział organizator EDIF Walerij Motilow.

„Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w tym roku podpisano aż 10 protokołów o współpracy z udziałem ukraińskich firm oraz europejskich i międzynarodowych stowarzyszeń z branży obronnej. Rozwijamy się: wystawa i samo forum stały się trzykrotnie większe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na dzień przed oficjalnym otwarciem forum zorganizowaliśmy dzień prezentacji, podczas którego ukraińscy producenci zaprezentowali swoje produkty przedstawicielom Ministerstwa Obrony Holandii, holenderskiego kompleksu przemysłowo-obronnego oraz wojskowym. W przyszłym roku planujemy, aby wydarzenie miało jeszcze większy zasięg. Chcemy stworzyć platformę, na której producenci z Ukrainy, Holandii i innych krajów europejskich będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania i produkty zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Planujemy również, aby wydarzenie trwało cały tydzień. Ponadto chcemy zorganizować hackaton, podczas którego młodzi inżynierowie i programiści będą mogli wspólnie poszukiwać i proponować innowacyjne rozwiązania dla przemysłu obronnego oraz branży IT” — powiedział.

Według organizatora ukraińskie doświadczenie w zakresie opracowywania i stosowania technologii obronnych budzi coraz większe zainteresowanie europejskich producentów, ponieważ ukraińskie firmy mają bezpośredni kontakt z linią frontu i mogą szybko udoskonalać swoje systemy zgodnie ze zmianami na polu walki. Współpraca z europejskimi partnerami pozwala nie tylko rozwijać wspólne projekty technologiczne, ale także wzmacniać potencjał obronny.

„Główną motywacją naszego zespołu, który zainicjował forum, była pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz potrzeba zapewnienia ukraińskim Siłom Obronnym niezbędnego sprzętu i rozwiązań technologicznych. Naszym głównym celem jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw całego niezbędnego sprzętu i produktów na potrzeby Ministerstwa Obrony Ukrainy, które dziś przede wszystkim ratują ludzkie życie” – podkreślił.

Motylow zauważył również, że podczas forum rozmawiał z wieloma holenderskimi i europejskimi producentami, w szczególności z firmami z Wielkiej Brytanii i Łotwy. Jak powiedział, partnerów przyciąga zorientowanie ukraińskich projektantów na praktyczne wyniki i szybkie podejmowanie decyzji.

„Ukraińscy producenci nie zaczynają od długich rozmów i licznych spotkań – od razu przechodzą do rozwiązywania konkretnych zadań. Nie mamy czasu na długie narady. Jesteśmy maksymalnie zmotywowani i pracujemy na wynik” – mówi organizator EDIF.

Jak twierdzi, jedną z głównych zalet ukraińskich firm jest bezpośrednia informacja zwrotna z linii frontu. Pozwala to na szybkie identyfikowanie niedoskonałości systemów, ich udoskonalanie i dostosowywanie do nowych warunków użytkowania. Takie doświadczenie, zdaniem prelegenta, może być przydatne również dla innych krajów europejskich.

Osobno zaznaczył, że „cykl innowacyjny na Ukrainie jest bardzo krótki: rozwijamy się, ale jednocześnie rozwijają się też systemy wroga. Na każdy środek działania pojawia się środek przeciwdziałania. Dlatego dla europejskich firm ważne jest, aby otrzymywać aktualne informacje bezpośrednio z pola walki od żołnierzy i stale uwzględniać je podczas modernizacji swoich systemów”.

Komentując rosnące zainteresowanie NATO i partnerów europejskich ukraińską wiedzą ekspercką, Motylow podkreślił, że Ukraina nadal potrzebuje pomocy w celu ochrony swojej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie wspólna praca nad technologiami obronnymi pozwala połączyć wsparcie dla Ukrainy z wykorzystaniem jej praktycznego doświadczenia w celu wzmocnienia bezpieczeństwa partnerów.

„Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za pomoc, w szczególności Holandii, która jest jednym z czołowych krajów pod względem skali wsparcia naszych Sił Zbrojnych poprzez finansowanie i dostarczanie sprzętu. Wspólnie pracujemy nad stworzeniem systemów, które pomogą chronić przestrzeń powietrzną i jak najskuteczniej niszczyć środki bojowe przeciwnika” – podkreślił Motylow.

Źródło: Ukrinform

Wcześniej Ministerstwo Obrony ujawniło skalę ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego.

Ukraińska firma z branży MilTech „Dyki Szerszenie” zaprezentowała wyniki pracy swojego oddziału „małej obrony przeciwlotniczej” o nazwie „Nocne Szerszenie”. Piloci-testerzy zniszczyli już 36 powietrznych celów wroga, wykorzystując głównie zdalnie sterowane drony przechwytujące.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

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