海牙欧洲国防创新论坛规模不断扩大

在海牙举办第二届欧洲国防创新论坛（EDIF）后，主办方计划将该活动扩展为为期一周的盛会。 活动议程将新增陆地和水域国防技术展示环节，以及面向年轻工程师的黑客马拉松。

EDIF组织者瓦列里·莫蒂廖夫在海牙接受乌克兰通讯社记者独家采访时透露了这一消息。

“首先我想指出，今年在乌克兰企业以及欧洲和国际防务协会的参与下，共签署了多达10份合作备忘录。我们正在不断壮大：与去年相比，展览和论坛本身的规模都扩大了三倍。 在论坛正式开幕的前一天，我们组织了一场展示日，期间乌克兰制造商向荷兰国防部代表、荷兰国防工业界代表以及军方人员展示了他们的产品。明年，我们计划将活动办得更加盛大。 我们希望打造一个平台，让乌克兰、荷兰及其他欧洲制造商能够在此展示其在陆地和水域上的研发成果和产品。 我们还计划将活动时长延长至整整一周。此外，我们希望举办一场黑客马拉松，让年轻的工程师和开发人员能够共同探索并提出适用于国防工业和IT领域的创新解决方案，”他表示。

据主办方介绍，乌克兰在国防技术研发和应用方面的经验正引起欧洲制造商日益浓厚的兴趣，因为乌克兰公司能直接从前线获得反馈，并能根据战场形势的变化迅速改进其系统。 与欧洲合作伙伴的合作不仅有助于推进联合技术项目，还能增强国防能力。

“我们团队发起此次论坛的主要动因，是俄罗斯对乌克兰发动的全面战争，以及为乌克兰国防军提供必要装备和技术解决方案的需求。 我们的主要目标是确保为乌克兰国防部所需的所有必要装备和产品提供不间断的供应，这些装备和产品如今首要的作用是拯救生命，”他强调道。

莫蒂洛夫还指出，在论坛期间，他与许多荷兰和欧洲制造商进行了交流，特别是来自英国和拉脱维亚的公司。 据他介绍，乌克兰研发人员注重实际成果和快速决策的作风，吸引了合作伙伴。

“乌克兰制造商不会从冗长的对话和无数次会议开始——他们会直接着手解决具体问题。我们没有时间开冗长的会议。我们充满干劲，致力于取得实际成果，”EDIF的组织者表示。

他指出，乌克兰企业的主要优势之一在于能直接从前线获得反馈。这使得企业能够迅速发现系统缺陷，对其进行优化，并适应新的应用环境。 这位发言人认为，这种经验对其他欧洲国家也大有裨益。

他还特别指出：“乌克兰的创新周期非常短：我们在发展，但敌方的系统也在同步发展。 每种作战手段都会出现相应的应对措施。因此，欧洲企业必须直接从战场上的军人那里获取最新信息，并在系统现代化过程中持续将其纳入考量。”

在评论北约和欧洲伙伴对乌克兰专业知识兴趣日益浓厚时，莫蒂廖夫强调，乌克兰今后仍需要帮助来保卫其领空。 与此同时，在国防技术领域的合作，既能为乌克兰提供支持，又能借鉴其实战经验来增强合作伙伴的安全保障。

“我们感谢合作伙伴提供的帮助，特别是荷兰——该国在向乌克兰武装部队提供资金和物资支持方面位居前列。 我们正在共同努力开发相关系统，以帮助保卫领空并最大限度地有效摧毁敌方武器装备，”莫蒂廖夫强调道。

来源：乌克兰通讯社

此前，乌克兰国防部披露了乌克兰国防工业综合体的规模。

乌克兰MilTech公司“野蜂”展示了其名为“夜蜂”的“小型防空”分队的作战成果。 试飞员们已摧毁36个敌方空中目标，主要使用的是遥控拦截无人机。

此前，乌克兰国防部已对天际移动维修车间进行规范化管理，并批准其在乌克兰武装部队（ZSU）中投入使用。该系统专用于无人机的维修和保养。

关注我们在