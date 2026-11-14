Глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во время экономической конвенции партии в Катовице, Польша, заявил, что рассчитывает на возвращение PiS к власти. Он резко раскритиковал действующую правительственную коалицию, в частности обвинив ее в увеличении государственного долга.

Как сообщает RMF24, Качиньский назвал экономическую ситуацию в стране сложной и заявил, что PiS должна начать экономическое наступление. По его словам, партия хотела бы опираться на часть решений, которые применяла в 2005–2007 и 2015–2023 годах, с учетом нынешних условий.

Критика правительства и планы PiS

Качиньский утверждал, что выход из ситуации возможен лишь после смены политической власти. Он также говорил о необходимости сформировать правительство, способное принимать решения без длительных переговоров и кадровых споров. По его мнению, уже сейчас стоит обсуждать кандидатуры людей, которые в будущем могли бы возглавить министерства и занять должности в государственных компаниях.

В то же время глава PiS заверил, что партийная принадлежность не должна быть ни препятствием, ни достаточным основанием для назначения на должности. Он также выступил против сокращения социальных расходов, подчеркнув необходимость более эффективного сбора налогов, противодействия злоупотреблениям и более широкого использования внутреннего капитала.

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Налоговые и энергетические предложения

Ключевые программные предложения представил Пшемыслав Чарнек, которого RMF24 называет кандидатом PiS на пост премьер-министра. Он заявил о намерении снизить взнос на медицинское страхование для предпринимателей с годовым доходом до 120 тысяч злотых, а также повысить второй порог налога на доходы физических лиц со 120 тысяч до 180 тысяч злотых в год.

PiS также предлагает снизить цены на электроэнергию и тепло путем выхода Польши из европейской системы торговли выбросами ETS. По словам Чарнека, счета за эти услуги могли бы сократиться на несколько десятков процентов. Среди других инициатив — налоговые льготы для работающих пенсионеров и восстановление налоговой карты для лиц, ведущих базовую хозяйственную деятельность.

Бывшая премьер-министр Беата Шидло на конвенции упомянула введение программы 500+ в 2015 году. Она заявила, что социальные выплаты поддержали семьи, местных предпринимателей и небольшие населенные пункты.

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