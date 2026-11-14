Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Jarosław Kaczyński podczas konwencji gospodarczej partii w Katowicach w Polsce oświadczył, że liczy na powrót PiS do władzy. Ostro skrytykował obecną koalicję rządzącą, w szczególności zarzucając jej zwiększanie długu publicznego.

Jak informuje RMF24, Kaczyński nazwał sytuację gospodarczą w kraju trudną i stwierdził, że PiS musi rozpocząć ofensywę gospodarczą. Według niego partia chciałaby opierać się na części rozwiązań stosowanych w latach 2005–2007 i 2015–2023, z uwzględnieniem obecnych warunków.

Krytyka rządu i plany PiS

Kaczyński twierdził, że wyjście z tej sytuacji będzie możliwe jedynie po zmianie władzy politycznej. Mówił także o potrzebie utworzenia rządu zdolnego do podejmowania decyzji bez długotrwałych negocjacji i sporów kadrowych. Jego zdaniem już teraz warto dyskutować o kandydatach, którzy w przyszłości mogliby kierować ministerstwami i obejmować stanowiska w spółkach państwowych.

Jednocześnie prezes PiS zapewnił, że przynależność partyjna nie powinna być ani przeszkodą, ani wystarczającą podstawą do powoływania na stanowiska. Sprzeciwił się również ograniczaniu wydatków socjalnych, podkreślając potrzebę skuteczniejszego poboru podatków, przeciwdziałania nadużyciom i szerszego wykorzystania krajowego kapitału.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Propozycje podatkowe i energetyczne

Kluczowe propozycje programowe przedstawił Przemysław Czarnek, którego RMF24 nazywa kandydatem PiS na stanowisko premiera. Zapowiedział zamiar obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców z rocznym dochodem do 120 tys. złotych, a także podniesienia drugiego progu podatku dochodowego od osób fizycznych ze 120 tys. do 180 tys. złotych rocznie.

PiS proponuje również obniżenie cen energii elektrycznej i ciepła poprzez wyjście Polski z europejskiego systemu handlu emisjami ETS. Według Czarnka rachunki za te usługi mogłyby zmniejszyć się o kilkadziesiąt procent. Wśród innych inicjatyw są ulgi podatkowe dla pracujących emerytów oraz przywrócenie karty podatkowej dla osób prowadzących podstawową działalność gospodarczą.

Była premier Beata Szydło podczas konwencji wspomniała o wprowadzeniu programu 500+ w 2015 roku. Stwierdziła, że świadczenia socjalne wsparły rodziny, lokalnych przedsiębiorców i małe miejscowości.

Czytaj nas na