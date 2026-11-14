卡钦斯基称PiS预计重返执政地位——RMF24

波兰法律与公正党（PiS）主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在波兰卡托维兹举行的该党经济大会上表示，他预计PiS将重返执政地位。他严厉批评了现任执政联盟，尤其指责其增加了公共债务。

据RMF24报道，卡钦斯基称该国经济形势困难，并表示PiS必须发起经济攻势。他说，该党希望在考虑当前条件的基础上，借鉴其在2005—2007年和2015—2023年期间实施的部分措施。

对政府的批评及PiS的计划

卡钦斯基称，只有在政治权力更迭后，才有可能摆脱这一局面。他还谈到，需要组建一个能够在无需长期谈判和人事争端的情况下作出决定的政府。在他看来，现在就值得讨论未来可能领导各部委并在国有企业担任职位的人选。

与此同时，这位PiS领导人保证，党派归属既不应成为障碍，也不应成为任命职位的充分依据。他还反对削减社会支出，强调需要更有效地征税、打击滥用行为，并更广泛地利用国内资本。

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税收和能源提案

关键的政策提案由普热梅斯瓦夫·恰尔内克提出，RMF24称他是PiS的总理候选人。他表示，计划降低年收入不超过12万兹罗提的企业家的医疗保险缴费，并将个人所得税第二档门槛从每年12万兹罗提高至18万兹罗提。

PiS还提议通过让波兰退出欧洲排放交易体系ETS来降低电价和供热价格。恰尔内克表示，这些服务的账单可能会减少数十个百分点。其他倡议包括为继续工作的养老金领取者提供税收优惠，以及恢复面向从事基础经营活动人员的税卡制度。

前总理贝娅塔·希德沃在大会上提到了2015年推出500+计划。她表示，社会福利支持了家庭、当地企业家和小型居民点。

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