Польский тренер Мацей Кендзёрек несколько недель назад стал исполняющим обязанности главного тренера киевского «Динамо» в Украине. Его назначили после прекращения сотрудничества клуба с Игорем Костюком, которое произошло после поражения команды от житомирского «Полесья» со счётом 1:3 в матче чемпионата Украины.

Назначение без предварительных переговоров

По данным Interia Sport, Кендзёрек работал в тренерском штабе «Динамо» с лета предыдущего года. В интервью Meczyki он рассказал, что до назначения клуб не обсуждал с ним возможность возглавить команду.

По словам тренера, примерно через 10–15 минут после матча с «Полесьем» один из клубных функционеров сообщил ему, что он будет готовить команду к следующей игре в пятницу. Позже в раздевалке Костюк сообщил, что Кендзёрек будет отвечать за подготовку команды.

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Результаты команды

Дебютным матчем Кендзёрека стала победа «Динамо» над ФК «Кудровка» со счётом 3:1. В следующем матче киевляне проиграли донецкому «Шахтёру» 0:3 в 1/8 финала Кубка Украины.

После этого «Динамо» победило «Кривбасс» Кривой Рог со счётом 2:0 и сыграло вничью 0:0 с «Шахтёром». На момент публикации материала команда занимала третье место в турнирной таблице, отставая от лидера — «Шахтёра» — на шесть очков. Следующим соперником «Динамо» после паузы на матчи сборных должна была стать «Оболонь».

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