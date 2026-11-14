波兰教练马切伊·肯焦雷克数周前成为乌克兰基辅迪纳摩的代理主教练。在球队于乌克兰联赛中以1比3负于日托米尔波利西亚后，俱乐部终止了与伊戈尔·科斯秋克的合作，肯焦雷克随即获得任命。

任命前未进行沟通

据Interia Sport报道，肯焦雷克自前一年夏天起一直在迪纳摩教练组工作。他在接受Meczyki采访时表示，在任命之前，俱乐部并未与他讨论执教球队的可能性。

这位教练表示，在与波利西亚的比赛结束约10至15分钟后，一名俱乐部官员告诉他，他将为周五的下一场比赛准备球队。随后，科斯秋克在更衣室宣布，肯焦雷克将负责球队的备战工作。

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球队成绩

肯焦雷克的首场比赛是迪纳摩以3比1战胜库德里夫卡足球俱乐部。下一场比赛中，基辅队在乌克兰杯1/8决赛中以0比3不敌顿涅茨克矿工。

此后，迪纳摩以2比0击败克里维里赫克里夫巴斯，并与矿工0比0战平。截至文章发布时，球队在积分榜上排名第三，落后领头羊矿工6分。国家队比赛日间歇后，迪纳摩的下一个对手原定为奥博隆。

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