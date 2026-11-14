Polski trener Maciej Kędziorek kilka tygodni temu został tymczasowym trenerem głównym Dynama Kijów w Ukrainie. Został mianowany po zakończeniu przez klub współpracy z Ihorem Kostiukiem, co nastąpiło po porażce zespołu z Polissią Żytomierz 1:3 w meczu mistrzostw Ukrainy.

Nominacja bez wcześniejszych rozmów

Według Interia Sport, Kędziorek pracował w sztabie szkoleniowym Dynama od lata poprzedniego roku. W rozmowie z Meczykami powiedział, że przed nominacją klub nie rozmawiał z nim o możliwości objęcia zespołu.

Według trenera około 10–15 minut po meczu z Polissią jeden z działaczy klubowych poinformował go, że będzie przygotowywał drużynę do kolejnego spotkania w piątek. Później w szatni Kostiuk przekazał, że Kędziorek będzie odpowiadał za przygotowanie zespołu.

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Wyniki zespołu

Debiutanckim meczem Kędziorka było zwycięstwo Dynama nad FK Kudriwka 3:1. W następnym spotkaniu kijowianie przegrali z Szachtarem Donieck 0:3 w 1/8 finału Pucharu Ukrainy.

Po tym Dynamo pokonało Krywbasa Krzywy Róg 2:0 i zremisowało 0:0 z Szachtarem. W momencie publikacji materiału zespół zajmował trzecie miejsce w tabeli, tracąc sześć punktów do lidera — Szachtara. Kolejnym rywalem Dynama po przerwie na mecze reprezentacji miała być Obłoń.

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