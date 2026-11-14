Тренер Мацей Кендзьорек очолив Динамо Київ як виконувач обов’язків — Interia Sport

Польський тренер Мацей Кендзьорек кілька тижнів тому став виконувачем обов’язків головного тренера київського «Динамо» в Україні. Його призначили після припинення співпраці клубу з Ігорем Костюком, що сталося після поразки команди від «Полісся» Житомир з рахунком 1:3 у матчі чемпіонату України.

Призначення без попередніх переговорів

За даними Interia Sport, Кендзьорек працював у тренерському штабі «Динамо» від літа попереднього року. В інтерв’ю «Мечикам» він розповів, що до призначення клуб не обговорював із ним можливість очолити команду.

За словами тренера, приблизно через 10–15 хвилин після матчу з «Поліссям» один із клубних функціонерів повідомив йому, що він готуватиме команду до наступної гри в п’ятницю. Згодом у роздягальні Костюк повідомив, що Кендзьорек відповідатиме за підготовку команди.

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Результати команди

Дебютним матчем Кендзьорека стала перемога «Динамо» над ФК «Кудрівка» з рахунком 3:1. У наступному матчі кияни програли донецькому «Шахтарю» 0:3 в 1/8 фіналу Кубка України.

Після цього «Динамо» перемогло «Кривбас» Кривий Ріг з рахунком 2:0 та зіграло внічию 0:0 із «Шахтарем». На момент публікації матеріалу команда посідала третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера — «Шахтаря» — на шість очок. Наступним суперником «Динамо» після паузи на матчі збірних мала стати «Оболонь».

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