深圳在APEC峰会前禁飞无人机——《南华早报》

在定于11月18日至19日举行的亚太经济合作组织（APEC）会议前，中国深圳加强了安全措施。该市自11月11日至21日禁止放飞无人机、气球、滑翔机、风筝和飞行玩具。

据《南华早报》报道，组织方宣布，第三十三届APEC经济领导人会议场地的筹备工作已经完成。深圳市市长李勇表示，该市进行了全面演练，以消除物流困难并确保活动期间顺利运行。

交通限制与安保

下周，深圳市中心区域将实施临时交通限制。福田区香蜜湖片区的APEC场地附近已安装监控摄像头，交警将全天候巡逻该区域。

深圳地铁宣布，自周一开始连续五天提供五折票价优惠，以鼓励使用公共交通。配送服务美团也表示，不会因交通限制或部分中心区域的特殊情况导致的配送延误和订单取消而处罚骑手。

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峰会筹备

预计将有数千名官员、记者、游客和企业家抵达深圳。中国国家主席习近平将主持第三十三届APEC经济领导人会议。

中国外交部表示，希望与所有参与经济体就《APEC领导人深圳宣言》达成一致，并就贸易、互联互通、数字经济和人工智能达成协议。

一名居住在APEC场地附近的居民向该报表示，当局要求将面向活动地点的窗户密封并关闭。据他所述，其家庭获提供1万元人民币的酒店补贴，以便于11月16日至19日期间离开住所。

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