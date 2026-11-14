特朗普可能推迟对伊朗的计划中的打击——路透社

如果德黑兰不采取挑衅行动，美国可能不会对伊朗发动新一轮打击。但与此同时，华盛顿并未排除动用武力的可能性。

据三位知情人士透露，美国总统唐纳德·特朗普近日向其高级顾问表示，如果德黑兰或其支持的也门胡塞武装不再进行新的挑衅，他将考虑不恢复大规模袭击。

不过，他的公开言论仍显矛盾：时而威胁发动新一轮打击，时而又表示将缩减军事行动。

现任和前任美国官员指出，特朗普至今尚未确定如何结束这场美国与以色列于2月共同发起的冲突。

这场战争依然不得人心，而华盛顿在中东的盟友则敦促美国总统不要重启全面军事行动。

特朗普承认，他正在考虑合作伙伴的立场。 日前，他在接受体育评论员斯蒂芬·A·史密斯采访时表示：“我本可以立即结束这场冲突，但应那些我致力于保护的国家的请求，我们将以更持久、更文明的方式处理此事。”

白宫强调，关于后续行动的最终决定权仍在于总统。白宫方面还表示，美国占据强势地位，控制着霍尔木兹海峡，并密切关注着伊朗经济形势的恶化。

“只有特朗普总统知道他会做什么以及何时做，”一位政府官员对路透社表示。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，与伊朗的战争在军事层面上实际上已经结束。与此同时，截至10月16日，美国在该冲突中的总支出估计为471亿美元。

伊朗宣称袭击了位于巴林的美国早期预警雷达系统。与此同时，美国中央司令部否认该系统被摧毁，并表示已拦截了两架飞往巴林的伊朗攻击型无人机。

以色列情报机构摩萨德（Mossad）局长罗曼·霍夫曼已抵达美国华盛顿，就与伊朗的战争问题与唐纳德·特朗普总统政府的高级官员举行会谈。《耶路撒冷邮报》援引消息人士的话报道了这一消息。