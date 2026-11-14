Витрати США на війну з Іраном оцінили у $47,1 млрд — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном у військовому сенсі фактично завершена. Водночас загальні витрати США на конфлікт станом на 16 жовтня оцінювалися у $47,1 млрд, повідомляє The Hill з посиланням на Бюджетне управління Конгресу США.

За оцінкою управління, від початку війни 28 лютого до початку серпня витрати становили $38 млрд. Отже, протягом наступних приблизно трьох місяців до суми додалося ще близько $9 млрд. У цей період американські сили, за повідомленнями видання, здійснили лише кілька оборонних ударів по іранських цілях.

Витрати на блокаду

Директорка Близькосхідної програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мона Якубян оцінила поточні витрати у $2–3 млрд щомісяця. За її словами, загальна вартість війни наближається до $50 млрд і може зрости в разі активізації бойових дій.

Якубян назвала головним джерелом витрат підтримання морської блокади Ірану в Ормузькій протоці. Операція, за даними The Hill, триває понад 100 днів і передбачає перекидання кораблів, перехоплення суден, захист дружніх кораблів та забезпечення американських сил паливом, продовольством і іншими ресурсами.

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На початку листопада США утримували в Аравійському морі два авіаносці, 11 есмінців і крейсер, а також два есмінці в Червоному морі. Ще три есмінці діяли у Середземному морі у складі Шостого флоту США, повідомив Інститут досліджень національної безпеки.

Переговори та додаткові видатки

Трамп заявив, що нові удари по Ірану малоймовірні, якщо переговори про завершення війни розвиватимуться позитивно. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив США у погрозах застосувати проти його країни найбільшу американську неядерну бомбу.

За словами Якубян, Пентагон зазнав понад $65 млрд оціночних витрат на ремонт або заміну американських військових об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих іранськими атаками. Ці витрати не враховані в оцінці Бюджетного управління Конгресу. Адміністрація Трампа запитує до $70 млрд екстрених військових видатків на покриття витрат війни, нове озброєння та персонал.

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