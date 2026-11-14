美国对伊朗战争支出估计达471亿美元——The Hill

美国总统唐纳德·特朗普表示，从军事角度而言，对伊朗的战争实际上已经结束。与此同时，截至10月16日，美国在这场冲突中的总支出估计为471亿美元，The Hill报道，并援引美国国会预算办公室的数据。

该办公室估计，从2月28日战争开始至8月初，支出为380亿美元。因此，在随后大约三个月内，这一数额又增加了约90亿美元。据该媒体报道，在此期间，美军仅对伊朗目标实施了数次防御性打击。

封锁开支

战略与国际问题研究中心中东项目主任莫娜·雅库比安估计，目前的开支为每月20亿至30亿美元。她表示，战争总成本接近500亿美元，如果战事升级，成本可能继续增加。

雅库比安称，在霍尔木兹海峡维持对伊朗的海上封锁是开支的主要来源。据The Hill报道，这项行动已持续100多天，包括调遣舰艇、拦截船只、保护友方舰艇，以及向美军提供燃料、食品和其他资源。

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11月初，美国在阿拉伯海部署了两艘航空母舰、11艘驱逐舰和一艘巡洋舰，并在红海部署了两艘驱逐舰。美国国家安全研究所称，另有三艘驱逐舰作为美国第六舰队的一部分在地中海行动。

谈判与额外开支

特朗普表示，如果结束战争的谈判取得积极进展，再次对伊朗发动打击的可能性不大。同时，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬指责美国威胁对其国家使用美国最大的非核炸弹。

雅库比安表示，五角大楼为修复或更换在伊朗袭击中受损或被摧毁的美国军事设施，已产生超过650亿美元的估算成本。这些成本未被计入国会预算办公室的估计。特朗普政府正在申请最高700亿美元的紧急军事支出，用于支付战争成本、新武器和人员开支。

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