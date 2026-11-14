Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem faktycznie zakończyła się pod względem militarnym. Jednocześnie łączne wydatki USA na konflikt na dzień 16 października oszacowano na 47,1 mld dolarów, poinformował The Hill, powołując się na Biuro Budżetowe Kongresu USA.

Według szacunków biura wydatki od początku wojny 28 lutego do początku sierpnia wyniosły 38 mld dolarów. Zatem w ciągu kolejnych około trzech miesięcy do tej kwoty dodano jeszcze około 9 mld dolarów. W tym okresie siły amerykańskie, według doniesień publikacji, przeprowadziły jedynie kilka defensywnych uderzeń na irańskie cele.

Koszty blokady

Dyrektorka Programu Bliskowschodniego w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Mona Yacoubian oszacowała bieżące koszty na 2–3 mld dolarów miesięcznie. Jak stwierdziła, całkowity koszt wojny zbliża się do 50 mld dolarów i może wzrosnąć w przypadku nasilenia działań bojowych.

Yacoubian wskazała utrzymanie morskiej blokady Iranu w Cieśninie Ormuz jako główne źródło wydatków. Operacja, według The Hill, trwa ponad 100 dni i obejmuje przerzucanie okrętów, przechwytywanie jednostek, ochronę sprzymierzonych okrętów oraz zaopatrywanie sił amerykańskich w paliwo, żywność i inne zasoby.

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Na początku listopada USA utrzymywały na Morzu Arabskim dwa lotniskowce, 11 niszczycieli i krążownik, a także dwa niszczyciele na Morzu Czerwonym. Kolejne trzy niszczyciele działały na Morzu Śródziemnym w składzie Szóstej Floty USA, poinformował Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Negocjacje i dodatkowe wydatki

Trump oświadczył, że nowe uderzenia na Iran są mało prawdopodobne, jeśli negocjacje w sprawie zakończenia wojny będą rozwijać się pozytywnie. Jednocześnie prezydent Iranu Masud Pezeszkian oskarżył USA o grożenie użyciem przeciwko jego krajowi największej amerykańskiej bomby niejądrowej.

Według Yacoubian Pentagon poniósł ponad 65 mld dolarów szacunkowych kosztów naprawy lub wymiany amerykańskich obiektów wojskowych uszkodzonych lub zniszczonych w irańskich atakach. Koszty te nie są uwzględnione w szacunku Biura Budżetowego Kongresu. Administracja Trumpa wnioskuje o do 70 mld dolarów nadzwyczajnych wydatków wojskowych na pokrycie kosztów wojny, nowego uzbrojenia i personelu.

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