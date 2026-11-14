Расходы США на войну с Ираном оценили в $47,1 млрд — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном в военном смысле фактически завершена. В то же время общие расходы США на конфликт по состоянию на 16 октября оценивались в $47,1 млрд, сообщает The Hill со ссылкой на Бюджетное управление Конгресса США.

По оценке управления, с начала войны 28 февраля до начала августа расходы составили $38 млрд. Таким образом, в течение следующих примерно трех месяцев к сумме добавилось еще около $9 млрд. В этот период американские силы, по данным издания, нанесли лишь несколько оборонительных ударов по иранским целям.

Расходы на блокаду

Директор Ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований Мона Якубян оценила текущие расходы в $2–3 млрд в месяц. По ее словам, общая стоимость войны приближается к $50 млрд и может вырасти в случае активизации боевых действий.

Якубян назвала главным источником расходов поддержание морской блокады Ирана в Ормузском проливе. Операция, по данным The Hill, продолжается более 100 дней и предусматривает переброску кораблей, перехват судов, защиту дружественных кораблей и обеспечение американских сил топливом, продовольствием и другими ресурсами.

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В начале ноября США держали в Аравийском море два авианосца, 11 эсминцев и крейсер, а также два эсминца в Красном море. Еще три эсминца действовали в Средиземном море в составе Шестого флота США, сообщил Институт исследований национальной безопасности.

Переговоры и дополнительные расходы

Трамп заявил, что новые удары по Ирану маловероятны, если переговоры о завершении войны будут развиваться позитивно. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в угрозах применить против его страны крупнейшую американскую неядерную бомбу.

По словам Якубян, Пентагон понес более $65 млрд оценочных расходов на ремонт или замену американских военных объектов, поврежденных или разрушенных иранскими атаками. Эти расходы не учтены в оценке Бюджетного управления Конгресса. Администрация Трампа запрашивает до $70 млрд экстренных военных расходов на покрытие затрат войны, новое вооружение и персонал.

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