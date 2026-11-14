Трамп может отложить запланированные удары по Ирану — Reuters

США могут воздержаться от новых ударов по Ирану, если Тегеран не будет прибегать к провокациям. В то же время Вашингтон не исключает применения военной силы.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп в последние дни сообщил своим старшим советникам, что рассматривает возможность не возобновлять масштабные атаки, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы в Йемене не будут прибегать к новым провокациям.

В то же время его публичные заявления остаются противоречивыми: президент то угрожает новыми ударами, то говорит о сокращении военной кампании.

Нынешние и бывшие американские чиновники отмечают, что Трамп до сих пор не определился, как завершить конфликт, который США начали вместе с Израилем в феврале.

Война по-прежнему непопулярна, а союзники Вашингтона на Ближнем Востоке просят американского президента не возвращаться к полномасштабным боевым действиям.

Трамп признал, что учитывает позицию партнеров. На днях в интервью спортивному комментатору Стивену А. Смиту он заявил: «Я мог бы положить этому конец немедленно, но по просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы делаем это чуть дольше, чуть цивилизованнее».

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение о дальнейших действиях остается за президентом. Там также заявили, что США занимают сильные позиции, контролируют Ормузский пролив и наблюдают за ухудшением экономической ситуации в Иране.

«Только президент Трамп знает, что он сделает и когда», — отметил представитель администрации агентству Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном в военном смысле фактически завершена. В то же время общие расходы США на конфликт по состоянию на 16 октября оценивались в $47,1 млрд.

Иран заявил об ударе по американской радиолокационной системе раннего предупреждения в Бахрейне. В то же время Центральное командование США опровергло информацию о её уничтожении и сообщило, что перехватило два иранских ударных беспилотника, направлявшихся в Бахрейн.

Директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман прибыл в Вашингтон, США, для встреч с высокопоставленными чиновниками администрации президента Дональда Трампа по поводу войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает Jerusalem Post.