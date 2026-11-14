Trump może odroczyć planowane ataki na Iran — Reuters

Stany Zjednoczone mogą powstrzymać się od nowych ataków na Iran, o ile Teheran nie będzie się uciekał do prowokacji. Jednocześnie Waszyngton nie wyklucza użycia siły zbrojnej.

Według trzech osób zaznajomionych z sytuacją prezydent USA Donald Trump poinformował w ostatnich dniach swoich starszych doradców, że rozważa możliwość nieprzystępowania do ponownych ataków na dużą skalę, o ile Teheran lub wspierani przez niego Huti w Jemenie nie będą podejmować nowych prowokacji.

Jednocześnie jego publiczne wypowiedzi pozostają sprzeczne: prezydent raz grozi nowymi atakami, a raz mówi o ograniczeniu kampanii wojskowej.

Obecni i byli amerykańscy urzędnicy zauważają, że Trump nadal nie zdecydował, jak zakończyć konflikt, który Stany Zjednoczone rozpoczęły wraz z Izraelem w lutym.

Wojna pozostaje niepopularna, a sojusznicy Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie proszą amerykańskiego prezydenta, by nie wracał do działań wojennych na pełną skalę.

Trump przyznał, że bierze pod uwagę stanowisko partnerów. Niedawno w wywiadzie udzielonym komentatorowi sportowemu Stephenowi A. Smithowi stwierdził: „Mógłbym położyć temu kres natychmiast, ale na prośbę krajów, które pragnę chronić, działamy nieco dłużej, nieco bardziej cywilizowanie”.

W Białym Domu podkreślono, że ostateczna decyzja dotycząca dalszych działań należy do prezydenta. Stwierdzono tam również, że Stany Zjednoczone mają silną pozycję, kontrolują Cieśninę Ormuz i obserwują pogarszającą się sytuację gospodarczą w Iranie.

„Tylko prezydent Trump wie, co zrobi i kiedy” – zaznaczył przedstawiciel administracji w rozmowie z agencją Reuters.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż wojna z Iranem w sensie militarnym została faktycznie zakończona. Jednocześnie łączne wydatki USA na ten konflikt na dzień 16 października szacowano na 47,1 mld dolarów.

Iran ogłosił atak na amerykański system radarowy wczesnego ostrzegania w Bahrajnie. Jednocześnie Centralne Dowództwo USA zaprzeczyło, jakoby system ten został zniszczony, i poinformowało, że przechwyciło dwa irańskie drony bojowe zmierzające w kierunku Bahrajnu.

Dyrektor izraelskiego wywiadu Mossad, Roman Hoffman, przybył do Waszyngtonu w USA na spotkania z wysokimi rangą urzędnikami administracji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wojny z Iranem. Informację tę, powołując się na źródła, podała gazeta „Jerusalem Post”.