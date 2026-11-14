W chińskim Shenzhen wzmocniono środki bezpieczeństwa przed spotkaniami Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), zaplanowanymi na 18–19 listopada. W mieście zakazano uruchamiania dronów, balonów, szybowców, latawców i latających zabawek od 11 do 21 listopada.

Jak informuje South China Morning Post, organizatorzy ogłosili zakończenie przygotowań obiektów do 33. Spotkania Liderów Gospodarczych APEC. Burmistrz Shenzhen Li Yong powiedział, że miasto przeprowadziło kompleksowe próby, aby wyeliminować trudności logistyczne i zapewnić sprawne funkcjonowanie podczas wydarzenia.

Ograniczenia ruchu i ochrona

W przyszłym tygodniu w centralnych dzielnicach Shenzhen zostaną wprowadzone tymczasowe ograniczenia ruchu. W pobliżu obiektów APEC w rejonie Xiangmihu w Futian zainstalowano kamery monitoringu, a policja drogowa będzie patrolować teren przez całą dobę.

Metro w Shenzhen ogłosiło 50-procentową zniżkę na przejazdy przez pięć dni, począwszy od poniedziałku, aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego. Serwis dostawczy Meituan również poinformował, że nie będzie karać kurierów za opóźnienia i anulowanie zamówień spowodowane ograniczeniami transportowymi lub szczególnymi okolicznościami w niektórych centralnych dzielnicach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do szczytu

Oczekuje się, że do Shenzhen przybędą tysiące urzędników, dziennikarzy, turystów i przedsiębiorców. Przewodniczący ChRL Xi Jinping będzie przewodniczyć 33. Spotkaniu Liderów Gospodarczych APEC.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oświadczyło, że liczy na uzgodnienie z wszystkimi uczestniczącymi gospodarkami Deklaracji Liderów APEC z Shenzhen, a także na osiągnięcie porozumień w sprawie handlu, łączności, gospodarki cyfrowej i sztucznej inteligencji.

Jeden z mieszkańców, który mieszka w pobliżu obiektów APEC, powiedział gazecie, że władze nakazały uszczelnić i zamknąć okna wychodzące na miejsca wydarzeń. Według niego jego gospodarstwu domowemu zaproponowano dopłatę do hotelu w wysokości 10 tys. juanów za opuszczenie mieszkania od 16 do 19 listopada.

Czytaj nas na