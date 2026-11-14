Rosyjskie siły zbrojne udoskonaliły rakiety „Iskander”, wyposażając je w optyczne i radarowe głowice samonaprowadzające, co pozwala na bardziej precyzyjne niszczenie mostów. Taka modernizacja stanowi część strategii Moskwy, której celem jest podzielenie Ukrainy na dwie części.

Informuje o tym The Telegraph.

Zmodyfikowana konstrukcja rosyjskich rakiet balistycznych pozwala im zmieniać kierunek lotu w powietrzu i uderzać z niezwykłą precyzją.

Rosjanie wyposażyli swoje rakiety „Iskander” w optyczne i radarowe głowice samonaprowadzające, które pozwalają broni na wprowadzanie korekt w ostatniej sekundzie, gdy spada ona w kierunku swoich celów.

Według doradcy prezydenta Ukrainy Siergieja „Flesha” Beskrestnowa takie głowice samonaprowadzające, zapewniające celność do kilku metrów, zostały wykorzystane podczas niedawnych ataków na mosty w Kijowie.

Jeden z ukraińskich urzędników poinformował, że plan Moskwy przewiduje również zakłócenie systemu przesyłu energii elektrycznej z zachodu na wschód, co może pozbawić miliony ludzi prądu.

Głowice samonaprowadzające optyczne i radarowe, które prawdopodobnie stanowią nową konstrukcję, przeprowadzają skanowanie radarowe terenu na kilka sekund przed detonacją głowicy bojowej, umożliwiając rakietom ominięcie ukraińskich środków walki radioelektronicznej.

Według profesora strategii wojskowej i technologii Mauro Gilli może to pomóc w rozwiązaniu niektórych z najpoważniejszych zadań taktycznych, z jakimi Rosja boryka się od początku wojny.

„Cechą charakterystyczną rakiet balistycznych jest pewien margines błędu, ponieważ poruszają się one po trajektorii parabolicznej. Oznacza to, że na początkowym etapie lot jest korygowany przez komputer pokładowy, który ustawia pocisk w wymaganej pozycji po osiągnięciu określonej wysokości. Jednak na końcowym odcinku rakieta porusza się w zasadzie wyłącznie pod wpływem grawitacji. „Teraz sytuacja uległa zmianie” – wyjaśnił.

Gilli zauważył, że uderzenia nie doprowadziły do zniszczenia solidnych kijowskich mostów – i raczej nie mogłyby do tego doprowadzić. Jednak zakłóciły one funkcjonowanie przepraw i sparaliżowały transport publiczny, co spowodowało wielogodzinne korki.

Jednocześnie ataki na infrastrukturę energetyczną pozbawiły znaczną część miasta prądu, ogrzewania i wody.

Według Maksyma Beznosyuka, pracownika naukowego centrum analitycznego GLOBSEC, Rosja coraz częściej przeprowadza ataki na mosty, a próby podzielenia ukraińskiej sieci energetycznej na dwie części – wzdłuż Dniepru – rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku.

„Kreml realizuje to, co inżynierowie nazywają »trybem wyspowym« (islanding): celem jest rozdrobnienie ukraińskiej sieci energetycznej na odizolowane segmenty. W takich warunkach segmenty te są zmuszone do autonomicznej pracy i tracą możliwość redystrybucji energii elektrycznej z działających źródeł wytwórczych tam, gdzie jest ona potrzebna. Celem jest nie tylko sprowadzenie okropności wojny do domów Ukraińców, ale także zadanie ciosu przemysłowi obronnemu i systemom zaopatrzenia w środki niezbędne do życia” – powiedział.

Przypomnijmy, że podczas kolejnego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

W Kijowie na Moście Południowym od 6 listopada otwarto dodatkowy pas ruchu dla pojazdów jadących z lewego na prawy brzeg Dniepru. Poinformowała o tym Kijowska Miejska Administracja Państwowa.