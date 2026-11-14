俄罗斯对“伊斯坎德尔”导弹进行了现代化升级，以便对乌克兰的桥梁实施更精准的打击——《每日电讯报》

俄罗斯军方对“伊斯坎德尔”导弹进行了升级，为其加装了光学和雷达制导头，从而能够更精准地打击桥梁。此次现代化改造是莫斯科战略的一部分，其目的是将乌克兰一分为二。

《每日电讯报》报道了这一消息。

俄罗斯弹道导弹经过重新设计后，能够在飞行中改变方向，并以极高的精度实施打击。

俄军为其“伊斯坎德尔”导弹配备了光学和雷达制导头，使导弹在飞向目标的最后时刻能够进行轨迹修正。

据乌克兰总统顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫称，此类可实现几米级精度的自导制导头，曾在近期对基辅桥梁的袭击中被使用。

一位乌克兰官员透露，莫斯科的计划还包括破坏从西向东的输电系统，这可能会导致数百万人陷入断电。

这些光学和雷达制导弹头——很可能是最新研发的——能在弹头引爆前几秒对地形进行雷达扫描，从而使导弹能够绕过乌克兰的电子战手段。

据军事战略与技术教授毛罗·吉利称，这可能有助于解决俄罗斯自战争开始以来面临的一些最严峻的战术难题。

“弹道导弹的特点在于存在一定的误差，因为它们沿抛物线轨迹飞行。 这意味着在飞行初期，飞行轨迹由机载计算机进行修正，该计算机会在导弹达到特定高度时为其设定所需位置。 然而在飞行末段，导弹实际上仅受重力作用而运动。‘现在情况已经发生了变化，’他解释道。

吉利指出，这些袭击并未导致基辅坚固的桥梁被摧毁——而且几乎不可能造成这种后果。不过，它们确实扰乱了过河通道的运行，并使公共交通瘫痪，导致了长达数小时的交通拥堵。

与此同时，针对能源基础设施的袭击导致该市大部分地区断电、断暖且断水。

据GLOBSEC分析中心研究员马克西姆·贝兹诺西乌克称，俄罗斯对桥梁的袭击越来越频繁，而试图沿第聂伯河将乌克兰电力系统一分为二的行动早在去年12月就已开始。

“克里姆林宫正在实施工程师们所说的‘孤岛运行模式’（islanding）：其目的是将乌克兰的电力系统分割成相互隔离的片段。 在这种情况下，各部分被迫独立运行，无法将现有发电设施产生的电力重新分配到需要的地方。 其目的不仅在于将战争的恐怖带入乌克兰人的家中，还旨在打击国防工业和生命保障系统，”他解释道。

需要指出的是，俄军在对首都的又一次袭击中，向南桥方向发射了数枚弹道导弹。空军发言人尤里·伊格纳特指出，这些桥梁具有相当大的抗荷载能力，因此要彻底摧毁此类建筑并不容易。 不过，受损路面的修复仍需一定时间。

基辅市政府宣布，自11月6日起，基辅南桥已为从第聂伯河左岸驶往右岸的车辆开通了一条额外车道。