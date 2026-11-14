Россия модернизировала ракеты «Искандер» для нанесения более точных ударов по мостам Украины — The Telegraph

Российские военные усовершенствовали ракеты «Искандер», установив на них оптические и радиолокационные головки самонаведения, что позволяет более точно поражать мосты. Такая модернизация является частью стратегии Москвы, цель которой — разделить Украину пополам.

Об этом сообщает The Telegraph.

Модифицированная конструкция российских баллистических ракет позволила им менять направление в воздухе и поражать цели с исключительной точностью.

Россияне оснастили свои ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, которые позволяют оружию вносить коррективы в последнюю секунду, когда оно падает в направлении своих целей.

По словам советника президента Украины Сергея «Флеша» Бескрестнова, такие головки самонаведения, обеспечивающие точность до нескольких метров, использовались во время недавних ударов по мостам в Киеве.

Один из украинских чиновников сообщил, что план Москвы также предусматривает нарушение системы передачи электроэнергии с запада на восток, что может оставить миллионы людей без света.

Оптические и радиолокационные головки самонаведения, которые, вероятно, являются новой разработкой, выполняют радиолокационное сканирование местности за несколько секунд до детонации боеголовки, позволяя ракетам обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы

По словам профессора военной стратегии и технологий Мауро Гилли, это может помочь в решении некоторых из самых серьезных тактических задач, с которыми Россия столкнулась с начала войны.

«Особенность баллистических ракет заключается в наличии определённой погрешности, поскольку они движутся по параболической траектории. Это означает, что на начальном этапе полет корректируется бортовым компьютером, который задает ракете нужное положение при достижении определенной высоты. Однако на заключительном отрезке ракета движется, по сути, лишь под действием гравитации. «Теперь ситуация изменилась», — пояснил он.

Гилли отметил, что удары не привели к разрушению прочных киевских мостов — да и вряд ли могли к этому привести. Однако они нарушили работу переправ и парализовали общественный транспорт, что вызвало многочасовые пробки.

В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру оставили значительную часть города без электричества, отопления и воды.

По словам научного сотрудника аналитического центра GLOBSEC Максима Безносюка, Россия все чаще наносит удары по мостам, а попытки разделить энергосистему Украины на две части — вдоль реки Днепр — начались еще в декабре прошлого года.

«Кремль реализует то, что инженеры называют «островным режимом» (islanding): цель состоит в том, чтобы раздробить энергосистему Украины на изолированные сегменты. В таких условиях они вынуждены работать автономно и теряют возможность перераспределять электроэнергию от действующих генерирующих мощностей туда, где она необходима. Цель — не только принести ужасы войны в дома украинцев, но и нанести удар по оборонной промышленности и системам жизнеобеспечения», — рассказал он.

Напомним, что российские войска во время очередной атаки на столицу направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

В Киеве на Южном мосту с 6 ноября открыли дополнительную полосу движения для транспорта, следующего с левого на правый берег Днепра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.