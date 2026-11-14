Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie zamierza stawiać żądań dotyczących składu europejskiej grupy negocjacyjnej w sprawie zakończenia wojny. Według niego Rosja powinna omówić z przedstawicielami Europy ich stanowisko i ustalić, w jakim stopniu może ono przyczynić się do procesu pokojowego.

„Nie możemy i nie chcemy stawiać warunków dotyczących ich grupy negocjacyjnej. Takie sformułowanie pytania jest całkowicie błędne” – powiedział rzecznik Kremla.

Pieskow zaznaczył również, że dla Rosji „lepiej byłoby porozmawiać z Europejczykami i zrozumieć, w jakim stopniu ich stanowisko może potencjalnie przyczynić się do procesu pokojowego”.

Informują o tym rosyjskie media.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Europa dołączy do kolejnej rundy trójstronnych rozmów z USA, Ukrainą i Rosją. Według niego strona amerykańska omówiła już tę propozycję z Moskwą i uzyskała zgodę wszystkich uczestników.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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