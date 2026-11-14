Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена выдвигать требования к составу европейской переговорной группы по урегулированию войны. По его словам, России было бы целесообразно обсудить с представителями Европы их позицию и выяснить, насколько она может способствовать мирному процессу.

«Мы не можем и не хотим выдвигать условия в отношении их переговорной группы. Такая формулировка вопроса абсолютно неверна», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков также отметил, что России «было бы лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу».

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа присоединится к следующему раунду трехсторонних переговоров с США, Украиной и Россией. По его словам, американская сторона уже обсудила это предложение с Москвой и получила согласие всех участников.

Зеленский подвёл итоги первого дня трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

Видео: После переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.