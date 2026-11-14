W reprezentacji Polski Piotr Zieliński nie znalazł się w kadrze na mecz z Rumunią. Oficjalnie nieobecność pomocnika Interu tłumaczono przeziębieniem, jednak Interia Sport podała inne informacje, przedstawione przez Mateusza Borka na antenie Kanału Sportowego.

Informacja o urazie stopy

Według Borka Zieliński przybył na zgrupowanie reprezentacji z urazem stopy. Jak twierdzi dziennikarz, ból podeszwy znacząco ogranicza piłkarza podczas biegu: może on truchtać, jednak przyspieszenia, sprinty i gwałtowne zmiany kierunku, zwłaszcza z piłką, sprawiają problemy.

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Borek nie podjął się również zagwarantowania, że pomocnik zagra w meczu ze Szwecją. Zaznaczył, że dyskomfort w stopie przeszkadza Zielińskiemu, choć profesjonalni piłkarze czasami muszą wychodzić na boisko mimo problemów fizycznych.

Statystyki w Interze

W tym sezonie 32-letni Zieliński rozegrał dla Interu 14 meczów, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Wystąpił w ostatnich spotkaniach zespołu Cristiana Chivu i został powołany przez Jana Urbana na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Początek meczu Polski z Rumunią zaplanowano na 20:45.

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