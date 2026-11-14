Борек заявил о травме стопы у Петра Зелиньского — Interia Sport

В составе сборной Польши Пётр Зелиньский не попал в заявку на матч против Румынии. Официально отсутствие полузащитника «Интера» объясняли простудой, однако Interia Sport привела другую информацию, озвученную Матеушем Бореком в эфире Kanał Sportowy.

Заявление о травме стопы

По словам Бореки, Зелиньский прибыл в расположение сборной с травмой стопы. Как утверждает журналист, боль в подошве существенно ограничивает футболиста во время бега: он может двигаться трусцой, однако ускорения, спринты и резкие изменения направления, особенно с мячом, вызывают проблемы.

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Борек также не взялся гарантировать, что полузащитник сыграет в матче против Швеции. Он отметил, что дискомфорт в стопе мешает Зелиньскому, хотя профессиональным футболистам иногда приходится выходить на поле несмотря на физические проблемы.

Статистика в «Интере»

В этом сезоне 32-летний Зелиньский провёл за «Интер» 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Он играл в последних матчах команды Кристиана Киву и был вызван Яном Урбаном на ноябрьский сбор национальной команды Польши. Начало матча Польши против Румынии запланировано на 20:45.

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