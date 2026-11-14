W Brazylii ogłoszono stan wyjątkowy z powodu rozległych pożarów lasów w Amazonii

W brazylijskim stanie Pará ogłoszono stan wyjątkowy w zakresie ochrony środowiska na 120 dni z powodu rozległych pożarów lasów, które spowodowały poważną suszę.

Od początku listopada w regionie odnotowano ponad 5000 ognisk pożarów, z których prawie 700 było aktywnych w ciągu ostatnich 48 godzin. Lokalne władze zaangażowały dodatkowe zasoby do walki z pożarami.

Stan wyjątkowy, ogłoszony w czwartek, potrwa 120 dni i przewiduje zakaz używania ognia do oczyszczania pastwisk.

Rząd stanu Pará ogłosił poważną suszę, a „wyschnięta roślinność sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia i stanowi zagrożenie dla ludności, lasów oraz działalności gospodarczej”.

Brazylijska Amazonia cierpi z powodu El Niño – nazwy nadanej ociepleniu regionu równikowego Pacyfiku, zjawiska klimatycznego, które podnosi temperaturę i powoduje suszę. Eksperci twierdzą, że w tym roku zjawisko to ma być najsilniejsze w całej historii obserwacji.

W mieście Manaus, położonym w sąsiednim stanie Amazonas, na początku października zamknięto szkoły ze względu na zagrożenie dla zdrowia spowodowane dymem z setek pożarów płonących w pobliżu obszarów miejskich.

Informuje o tym agencja AFP.

Przypomnijmy, że w Brazylii sąd ponownie odroczył rozpatrzenie sprawy dotyczącej zabójstwa obrońcy lasów z plemienia Guajajara, Paulo Paulino Guajajara, oraz zamachu na jego współpracownika, Laersio Guajajara.

Prezydencja COP30 z Brazylii przedstawiła w Brasilii dobrowolną mapę drogową mającą na celu powstrzymanie utraty lasów na świecie do 2030 roku. Dokument proponuje krajom szybsze wdrażanie już istniejących narzędzi krajowych i międzynarodowych, ale zakłada znaczne zwiększenie finansowania i wysiłków politycznych.

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