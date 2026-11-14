В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии

В бразильском штате Пара объявили чрезвычайное экологическое положение сроком на 120 дней из-за масштабных лесных пожаров, которые вызвали сильную засуху.

С начала ноября в регионе зафиксировали более 5000 очагов возгорания, из которых почти 700 были активными в течение последних 48 часов. Местные власти привлекли дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами.

Чрезвычайная мера, объявленная в четверг, продлится 120 дней и предусматривает запрет на использование огня для очистки пастбищ.

Правительство штата Пара заявило о сильной засухе, а «высушенная растительность способствует распространению огня и угрожает населению, лесам и производственной деятельности».

Бразильская Амазония страдает от Эль-Ниньо — так называется потепление в экваториальном регионе Тихого океана, климатическое явление, которое повышает температуру и вызывает засуху. Ожидается, что в этом году это явление станет самым сильным за всю историю наблюдений, говорят эксперты.

В городе Манаус, расположенном в соседнем штате Амазонас, в начале октября закрыли школы из-за рисков для здоровья, которые создает дым от сотен пожаров, бушующих вблизи городских районов.

Об этом сообщает AFP.

Напомним, что в Бразилии суд вновь отложил рассмотрение дела об убийстве защитника леса из народа гуажажара Паулу Паулино Гуажажары и покушении на его соратника Лаэрсиу Гуажажару.

Президентство COP30 от Бразилии представило в Бразилиа добровольную дорожную карту по прекращению утраты лесов в мире к 2030 году. Документ предлагает странам более оперативно применять уже имеющиеся национальные и международные инструменты, но предусматривает существенное наращивание финансирования и политических усилий.

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