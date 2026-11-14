巴西因亚马逊地区发生大规模森林火灾而宣布进入紧急状态

巴西帕拉州因大规模森林火灾引发严重干旱，宣布进入为期120天的环境紧急状态。

自11月初以来，该地区已记录到5000多处火点，其中近700处在过去48小时内处于活跃状态。当地政府已调动额外资源参与灭火工作。

周四宣布的这项紧急措施将持续120天，并规定禁止使用明火清理牧场。

帕拉州政府宣布该州正遭受严重干旱，并指出“干枯的植被助长了火势蔓延，对居民、森林和生产活动构成威胁”。

巴西亚马逊地区正遭受“厄尔尼诺”现象的影响——这一名称源于太平洋赤道地区的变暖现象，该气候现象会导致气温升高并引发干旱。 专家表示，预计今年这一现象将成为有观测史以来最强烈的。

位于邻近的亚马孙州（Amazonas）的马瑙斯市，因数百处靠近城区的火灾产生的烟雾对健康构成威胁，于10月初关闭了学校。

法新社报道了这一消息。

需要指出的是，巴西法院再次推迟了对瓜贾贾拉族森林捍卫者保罗·保利诺·瓜贾贾拉遇害案及其同伴拉埃尔西奥·瓜贾贾拉遇袭案的审理。

担任COP30主席国的巴西在巴西利亚提出了一份自愿路线图，旨在到2030年遏制全球森林损失。 该文件建议各国加快运用现有的国家和国际工具，但同时要求大幅增加资金投入并加强政策力度。

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