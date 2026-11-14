Туск иронично прокомментировал скандалы вокруг окружения Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на ряд громких событий в Венгрии, в частности, задержание брата Виктора Орбана по делу о контрабанде людей и сообщение об обнаружении миллионов наличных в деле с участием бывшего министра правительства. Свою реакцию он опубликовал в социальной сети Х.

«Несколько дней назад брата Орбана задержали по делу о незаконной перевозке людей, а вчера в лесу были найдены 20 млн долларов, которые закопал один из министров Орбана. Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что поражен как никогда раньше», — говорится в посте.

Ранее в Венгрии арестовали брата Виктора Орбана и его спутницу.

Национальное управление по защите и возврату активов Венгрии сообщило, что совместная операция с полицией привела к задержанию четырёх человек — трёх мужчин и одной женщины. Также правоохранители провели обыски в Будапеште и медье Пешт. В заявлении ведомства не были названы имена задержанных. В то же время Мадьяр во время выступления в Берлине связал одно из задержаний с Ароном Орбаном.

На ситуацию уже отреагировал Виктор Орбан. Он назвал это сведением счетов и заявил, что считает это дело попыткой отвлечь внимание от другого скандала, связанного с работой правительства.

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