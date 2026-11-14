Tusk ironicznie skomentował skandale związane z otoczeniem Orbána

Premier Polski Donald Tusk odniósł się do szeregu głośnych wydarzeń na Węgrzech, w szczególności na zatrzymanie brata Viktora Orbána w sprawie przemytu ludzi oraz doniesienia o znalezieniu milionów w gotówce w sprawie z udziałem byłego ministra. Swoją reakcję opublikował w serwisie społecznościowym X.

„Kilka dni temu zatrzymano brata Orbána w sprawie nielegalnego przewozu ludzi, a wczoraj w lesie znaleziono 20 mln dolarów, które zakopał jeden z ministrów Orbána. Drogi Viktorze, zawsze podziwiałem twoją kreatywność, ale teraz muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jak nigdy dotąd” – czytamy w poście.

Wcześniej na Węgrzech aresztowano brata Viktora Orbána i jego partnerkę.

Węgierska Krajowa Agencja Ochrony i Odzyskiwania Aktywów poinformowała, że wspólna operacja z policją doprowadziła do zatrzymania czterech osób – trzech mężczyzn i jednej kobiety. Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w Budapeszcie i w komitacie Peszt. W oświadczeniu urzędu nie podano nazwisk zatrzymanych. Jednocześnie Magyar podczas wystąpienia w Berlinie powiązał jedno z zatrzymań z Aronem Orbanem.

Na tę sytuację zareagował już Viktor Orban. Nazwał to rozliczeniem i stwierdził, że uważa tę sprawę za próbę odwrócenia uwagi od innego skandalu związanego z działalnością rządu.

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