Туск іронічно прокоментував скандали навколо оточення Орбана

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на низку резонансних подій в Угорщині, зокрема затримання брата Віктора Орбана у справі про контрабанду людей та повідомлення про виявлення мільйонів готівки у справі за участю колишнього урядового міністра. Свою реакцію він опублікував у соцмережі Х.

«Кілька днів тому брата Орбана затримали у справі про незаконне перевезення людей, а вчора в лісі було знайдено $20 млн, які закопав один із міністрів Орбана. Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що вражений як ніколи раніше», – йдеться у дописі.

Раніше в Угорщині арештували брата Віктора Орбана та його партнерку.

Національне управління захисту та повернення активів Угорщини повідомило, що спільна операція з поліцією призвела до затримання чотирьох людей — трьох чоловіків і однієї жінки. Також правоохоронці провели обшуки в Будапешті та медьє Пешт. У заяві відомства не назвали імен затриманих. Водночас Мадяр під час виступу в Берліні пов’язав одне із затримань з Ароном Орбаном.

На ситуацію вже відреагував Віктор Орбан. Він назвав це зведенням рахунків та заявив, що вважає цю справу спробою відвернути увагу від іншого скандалу, пов’язаного з роботою уряду.

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