Rosyjska Komisja Śledcza wszczęła postępowanie karne na podstawie artykułu dotyczącego aktu terrorystycznego w związku z atakami na most krymski w dniach 16 i 17 listopada.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że ukraińskie drony uszkodziły konstrukcję mostu.

Okoliczności zdarzenia oraz osoby zamieszane w ataki rzekomo ustala wrogie śledztwo.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor komunikatu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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