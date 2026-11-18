俄罗斯调查委员会针对11月16日和17日克里米亚大桥遭袭事件，依据恐怖主义行为相关条款立案侦查。

俄罗斯外交部表示，乌克兰无人机损坏了大桥的结构。

据称，事件的具体情况及涉案人员正在由敌对方面的调查机构进行查明。

来源：俄罗斯联邦外交部。

由于11月17日凌晨克里米亚大桥结构损毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，因此黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

关注我们在