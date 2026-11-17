据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1620名俄罗斯占领军。这些关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月17日公布的。

截至11月17日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 627 040人（+1 620人）；

坦克——12 482 (+2) 辆；

装甲战斗车——25 813 (+6) 辆；

火炮系统——52 516 (+52) 门；

多管火箭炮系统——2 282（+4）套；

防空武器——1 762（+0）套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 176 (+10) 套；

作战-战术级无人机——611 870 (+1 494) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——176 451 (+521) 辆；

特种装备——4 913 (+4) 辆

来源：总参谋部

前线共记录到133起交火事件，波克罗夫斯基方向仍是战况最激烈的地区。

乌克兰苏-27战机打击了位于顿涅茨克州的俄罗斯无人机操作员基地。

此前，乌克兰曾袭击克里米亚海峡大桥，目前该桥交通已中断。

罗斯托夫州的一处石油储备基地遭到袭击。

此前，乌克兰武装部队证实对塔塔尔斯坦的一家化工厂以及布良斯克州的莫诺利特企业实施了打击。

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