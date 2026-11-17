По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1620 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 17 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:

личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;

танков – 12 482 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 813 (+6) шт.;

артиллерийских систем – 52 516 (+52) шт.;

РСЗО – 2 282 (+4) ед.;

средств ПВО – 1 762 (+0) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521) шт.;

специальной техники – 4 913 (+4) ед.

Источник: Генштаб

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Напомним, Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

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До этого ВСУ подтвердили удары по химическому заводу в Татарстане и предприятию Монолит в Брянской области.

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