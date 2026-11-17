Потери армии РФ по состоянию на 17 ноября увеличились ещё на 1620 оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1620 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 17 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;
- танков – 12 482 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 813 (+6) шт.;
- артиллерийских систем – 52 516 (+52) шт.;
- РСЗО – 2 282 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1 762 (+0) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521) шт.;
- специальной техники – 4 913 (+4) ед.
Источник: Генштаб
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