据西方情报机构评估，这位俄罗斯独裁者尚未准备好进行实质性谈判，并打算至少将军事行动持续到冬季结束。尽管计划在中国与美国总统唐纳德·特朗普举行会晤，但情况依然如此。

据《纽约时报》消息人士称，西方情报机构的最新评估强调，普京希望在乌克兰的军事行动至少持续到冬季结束。

这位俄罗斯独裁者希望，其军队能在乌克兰东部取得更大进展，或者俄罗斯利用无人机和导弹对基辅发动的袭击——这些袭击已导致平民伤亡——能够削弱乌克兰的抵抗力量。

据《纽约时报》的受访者指出，随着俄罗斯持续遭受重大损失、面临动员困难以及经济不稳定，普京所承受的压力正与日俱增。

部分消息人士补充称，这场战争使普京得以压制国内的批评声音。

这些评估与欧洲外交官和领导人最近的评论不谋而合，他们对这场已持续近五年的全面战争能否在近期结束表示怀疑。

“我们认为，俄罗斯正处于极其艰难的境地，”法国驻华盛顿大使奥雷利安·勒谢瓦利耶在接受采访时表示，他指的是该国在战争背景下的经济状况及其对普京合法性的影响。

据他称，这位俄罗斯独裁者需要乌克兰战争来巩固自己的领导地位和叙事逻辑。

这位外交官指出，普京甚至反对部分停火的提议。

他说，这一立场“公然违背了特朗普总统从一开始就提出的要求，即停止敌对行动”。

盟国的情报机构对普京不愿达成和平协议的原因给出了不同的解释。

其中一家情报机构认为，战争让他感到自己有目标可追，而为了维持权力，他需要宣布胜利，因此他希望迫使乌克兰在这个冬天在猛烈的攻击中饱受煎熬。

一位官员推测，普京可能只会接受对自己有利的条件。据至少一家情报机构的评估，克里姆林宫将要求将整个顿巴斯地区割让给俄罗斯，并承诺乌克兰永远不会加入北约。

《纽约时报》的受访者指出，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基和基辅的其他高级官员几乎肯定会拒绝这些要求，因此此类协议是不现实的。

《纽约时报》写道，一些欧洲官员还怀疑，莫斯科是在拖延时间，并希望在2027年欧洲大选后，对乌克兰的支持会出现分裂。

尽管普京参与了谈判，但欧洲并不相信他有结束战争的意愿。

需要指出的是，乌克兰谈判代表团已就结束战争问题与美国及欧洲各国代表进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳也参与了谈判。

俄罗斯拒绝接受欧洲国家代表参与关于结束对乌克兰战争的谈判。俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的助手尤里·乌沙科夫发表了这一声明。

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