Россияне атаковали Кременчуг: в городе вспыхнул пожар
18 ноября российские захватчики нанесли удар по Кременчугу в Полтавской области.
После взрывов в городе возник пожар.
На место происшествия были направлены все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Источник: Полтавская ОГА.
В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры, станций технического обслуживания и автомобилей.
Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.