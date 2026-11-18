18 ноября российские захватчики нанесли удар по Кременчугу в Полтавской области.

После взрывов в городе возник пожар.

На место происшествия были направлены все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Источник: Полтавская ОГА.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры, станций технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Читай нас в